Tertulia: 'Las deficiencias de la administración pública'

En la Tertulia de Más de uno se ha debatido sobre la situación de los medios de los incendios todavía activos en el noroeste de España y la gestión de los medios de extinción.

Para conocer la situación de primera mano, Miguel Ondarreta ha conversado con Alfonso Arias Balboa, alcalde de Molinaseca, municipio de El Bierzo en el que ayer se desató un incendio que ya está controlado.

La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, también ha pasado por los micrófonos de Más de uno para valorar la gestión de los operativos de extinción y la situación del conflicto político.