Tertulia: ¿Se debería vacunar contra el Covid los jugadores de la Selección española de fútbol?

Antonio Casado, Paco Marhuenda, Maite Rico y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre la vacunación a los jugadores de la Selección española de fútbol de cara a la Eurocopa 2020. Rubén Amón asegura que está completamente a favor de que se vacune a los futbolistas españoles, aunque cree que es un debate demagógico porque lo que se está cuestionando es al fútbol en sí mismo. En realidad, comenta, esto representa una burbuja perfecta para ser vacunada y dice que va más allá de los propios futbolistas, porque también implica a los aficionados. "Hay espacios de excepción, como los JJOO, y el fútbol también debería serlo", explica. Antonio Casado dice que se trata de una concentración y que, por ello, debería estar indicada la vacunación. Considera que esta concentración es ineludible y asegura que es todo en nombre de la marca España y un interés que supera al propio individuo. Paco Marhuenda señala que, aunque no le gusta el fútbol, cree que este igualitarismo por abajo es un absurdo. Comenta que los primeros vacunados debían haber sido personas de interés general, como se ha hecho en otros países, y que no debería haber tanta polémica porque conviene por sentido común. Maite Rico, por su parte, cree que, cuanta más gente se vacune, mejor, e incluso apuesta por que haya más libertad para vacunar por parte de las empresas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, comenta en Más de uno la decisión de la Audiencia Nacional de admitir el recurso del gobierno madrileño contra las restricciones aprobadas en el Consejo Interterritorial de Salud. Además, muestra su rechazo a los indultos y a la carta de Oriol Junqueras en la que habla de buscar un referéndum pactado y asegura que estará en la manifestación de Colón.

También debaten sobre si existe un cambio de discurso de Oriol Junqueras tras la publicación de su carta, sobre lo que Antonio Casado señala que Junqueras quiere volver a las andadas y repetir lo que se hizo por otros procedimientos. Explica que “de lo que se trata es de conseguir lo que quieren, no se han apeado de eso” y añade que no ve ningún cambio y que es solo justificar que los indultos van a ser buenos para la reconciliación. Maite Rico considera que no es casualidad que Junqueras publicara este escrito el mismo día que Sánchez se reunía con Aragonès: “Es una estrategia para arropar a Sánchez, neutralizar la manifestación contra los indultos y contrarrestar el malestar que hay en el PSOE”, comenta. Dice que en la carta no hay nada nuevo y asegura que sería importante que los partidos constitucionalistas impidieran que los independentistas tengan una mayoría social, dado el control de la educación y los medios. Por su parte, Paco Marhuenda destaca que estamos ante una realidad y ellos se han dado cuenta de los errores del 1 de octubre. Cree que Junqueras, que no ha dejado de ser independentista, lo que va a hacer es utilizar las instituciones para ampliar la base social del secesionismo.

Además, hablan sobre el cambio de criterio en las medidas aprobadas por el Consejo Interterritorial. Maite Rico opina que el Gobierno tiene una incapacidad de legislar y cree que la guerra de Sánchez contra Isabel Díaz Ayuso la estamos pagando todos. Por su parte, Paco Marhuenda espera que el presidente del Gobierno haga una crisis de Gobierno y eche a ministros como la de Sanidad para que se dediquen a otras actividades.