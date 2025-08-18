Tertulia: El cortejo Europeo visita la corte de Donald Trump

En la Tertulia de Más de uno se ha debatido sobre:

La dramática situación en el oeste de España debido a los múltiples incendios activos. Para conocer la situación más de cerca, Miguel Ondarreta ha hablado con Diego Curto Portela, vecino de Hervás (Cáceres) y con Patricia Domínguez, alcaldesa de Trives (Ourense).

El encuentro que Zelenski y Trump mantendrán este lunes para analizar un posible acuerdo de paz con Rusia. El exministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, ha analizado la situación del conflicto en Más de uno.