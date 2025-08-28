Tertulia: El contraste entre el rey y Pedro Sánchez

La tertulia de Más de uno ha debatido sobre:

La situación de las regiones que han sido devastadas por los incendios, para contactar con una fuente de primera mano, Miguel Ondarreta ha conversado con Marta Fernández, una ganadera de la localidad zamorana de Ribadelago, en la comarca de Sanabria.

La visita de los reyes de España a las zonas afectadas por los incendios.

La comparecencia de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen el pasado miércoles en el senado para rendir cuenta de la gestión en la crisis por los incendios forestales.

La guerra en Ucrania, que parece lejos de encontrar un final pese al encuentro mantenido por Donald Trump con Putin, Zelenski y los líderes de la Unión Europea.

El decreto del reparto de menores migrantes que ha entrado en vigor este jueves.