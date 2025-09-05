MÁS DE UNO

Tertulia: acto de apertura del Año Judicial

Antonio Caño, Mamen Mendizábal, Nacho Cardero y Rubén Amón analizan el acto de apertura del Año Judicial, marcado por el procesamiento del fiscal general del Estado; el ministro Puente y el caos ferroviario y las palabras del presidente en RTVE.

ondacero.es

Madrid |

En la Tertulia de Más de uno se ha debatido sobre:

  • El acto de apertura del Año Judicial, marcado por la presencia del fiscal general del Estado que, por primera vez, está siendo procesado por un presunto delito de revelación de secretos. Los vocales conservadores del CGPJ, una asociación de jueces y dos de fiscales le han pedido que no comparezca en un evento en el que estarán presentes el rey Felipe VI, la presidenta del órgano rector de los jueces, Isabel Perelló, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
  • La comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien recientemente ha afirmado en una comparencia en el Congreso que debido a la falta de infraestructura y nuevos trenes, aún quedan dos años con una alta tasa de incidencias en la red ferroviaria española.
  • Las declaraciones que ha realizado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en RTVE en las que ha señalado a los jueces, así como su estado físico, puesto que en dicha entrevista se le pudo ver algo delgado.
