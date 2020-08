Tertulia: ¿Cuáles son las medidas imprescindibles de seguridad para la vuelta al cole?

Los tertulianos de Más de uno Rafa Latorre, Paco Marhuenda y Casimiro García reflexionan en la tertulia de Más de uno sobre el comunicado que han hecho 70 ex ministros, ex presidentes autonómicos y ex altos cargos de los gobiernos del PSOE, PP y hasta la UCD subrayando la presunción de inocencia del rey emérito y defendiendo además su legado y su servicio a España.

Óscar Plaza entrevista a la ex ministra de Cultura, ex diputada y ex defensora del Pueblo Soledad Becerril, sobre el documento de apoyo al rey Juan Carlos comenta que hay que defender la presunción de inocencia ya que "se le olvida a muchas personas en distintos momentos" y recuerda que "es un derecho de fundamental del Estado de Derecho y de la Declaración de Derechos Humanos".

Además, debaten sobre la vuelta al colegio. El Gobierno contempla que el curso sea "semipresencial" (un día en el cole, otro en casa) a partir de los 14 años. Para la próxima semana está fijada una Conferencia de presidentes para abordar la vuelta.

Para ello, Óscar Plaza entrevista al presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de la Familia y padres de Alumnos (CONCAPA), Pedro José Caballero y a la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Leticia Cardenal.

Por último comentan la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del PP en el Congreso.