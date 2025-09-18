El dato clave que destaca Ignacio Urquizu sobre echar a Israel de Eurovisión: el 58% de los votantes de Vox no quiere

Las protestas durante la Vuelta Ciclista a España en contra de la participación del equipo Israel-Premier Tech, debido a ofensiva israelí sobre Gaza, han escalado y han provocado que el Consejo de Administración de RTVE haya decidido que España no participará en el certamen si lo hace Israel. Ante esta situación, el profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid Ignacio Urquizu ha analizado la información ofrecida por el CIS en verano que preguntó respecto a este tema. Un dato curioso es que el 58% de los votantes de Vox estaría en contra.

Un porcentaje que choca con la voluntad de la mayoría de españoles, que, como ha indicado Urquizu, están "a favor de que Israel no participe en Eurovisión". De hecho, este porcentaje es idéntico al de los votantes de la formación que lidera Santiago Abascal. No obstante, el 24% de los españoles se posiciona en contra.

Del mismo modo, cuando el profesor ha profundizado en el análisis, ha podido ratificar que no hay "mucha diferencia entre hombres y mujeres", así como los jóvenes son "más proclives a que Israel no participe en Eurovisión que la gente mayor". Asimismo, el docente ha comprobado que un 62% de los españoles con estudios superiores también está en contra.

Volviendo a los porcentajes según la ideología, los votantes de PP y Vox se han posicionado en contra con el 47% y el 58% respectivamente, mientras que los de izquierda -PSOE y Sumar- lo han hecho en contra -80% y 94%-. Más llamativo es el dato que ofrece el electorado de Junts que, pese a ser un partido conservador, el 71% de sus compromisarios "echarían a Israel de Eurovisión". "Así que también es una cuestión ideológica", ha concluido.