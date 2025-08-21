La crítica de Toni Bolaño por el enfrentamiento político por los incendios: “Da alas a los discursos populistas, al de Vox”

El periodista Toni Bolaño ha compartido su visión acerca de la disputa que mantienen el PSOE y el PP por la gestión de la ola de incendios que asolan España y que ha enfrentado a las comunidades autónomas con el Gobierno central, a causa del envío de más recursos para tratar de contener las llamas. Bolaño ha señalado que "Partido Popular y el PSOE están cometiendo un grave, gravísimo error. Este 'pim pam pum' fuego del uno contra el otro, lo único que hace es dar alas a los discursos populistas, al de Vox".

"Las administraciones no se han coordinado", ha matizado, al tiempo que ha expresado que "hemos bajado la guardia en la prevención, pero incluso la planificación". Para apoyar su argumento, ha utilizado la entrevista que se le ha hecho a un vecino de Baldriz y ha subrayado que "los bosques están llenos de pinos y eucaliptos y es pura gasolina. Claro, ¿dónde están los castaños o los robles que eran típicos en esta zona de Galicia?". A su juicio, esto se debe a que los primeros "son más rentables".

Por otra parte, ha desmentido el tópico de que 'solo el pueblo salva al pueblo', "lo estuvimos escuchando en la Dana y era mentira". "Una cosa es que vayan los voluntarios unos días, pero luego es la Guardia Civil, los servicios de emergencia, todas las brigadas y los ayuntamientos los que trataron de remontar la situación", ha añadido.

Asimismo, ha cargado contra las personas que han desobedecido las indicaciones de las autoridades para quedarse en sus municipios tratando de salvar sus casas. "Gente que decía, no, yo me quedo en el pueblo para defender el pueblo porque no quiero que se queme mi casa, y veías a un señor con bastón diciendo eso. Igual eran más un problema que una solución", ha aseverado, aunque ha detallado que es "la gente joven la que salva al pueblo".

"Entonces, ante una situación que en la que el riesgo cero no existe, el discurso fácil es el que hace el caldo gordo", ha remarcado, para acabar aventurando que "veremos las encuestas del próximo mes de septiembre, cómo reacciona la gente. Pero ante el fracaso del Estado, la gente busca otras alternativas". "Las alternativas son populistas. No dan ninguna solución. Pero bueno, oye, te dan la razón y eso da mucho de sí", ha concluido.