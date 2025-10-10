Raúl del Pozo: "El marinero Rodrigo de Triana gritó '¡tierra!' y los noventa tripulantes lloraron de placer"

El domingo 12 de octubre se celebra la fiesta de la Hispanidad, que es uno de los días más grandes de la historia de España. Se conmemora con un gran desfile militar el descubrimiento de América, cuando después de atravesar el Mar Tenebroso, los españoles protagonizaron una hazaña como la de Ulises pero no inventada por Homero. Después de que toda la noche oyeron cantar pájaros, las tres carabelas llegaron a las Bahamas. Y el marinero Rodrigo de Triana gritó '¡tierra!' a las dos de la mañana y los noventa tripulantes lloraron de placer.

De Colón se dijo que era portugués, catalán, gallego, sefardita y nacido en Génova. También se publicó que estaba obsesionado por el oro que cita 139 en sus crónicas y por la sed del oro terminó mal. Murió sin gloria acusado de tratar con brutalidad a los indios. Hacía mapas y creía en la esfericidad de la tierra como Aristóteles y Ptolomeo. Quizás llegaron antes a América los fenicios, los vikingos o los chinos, pero no se enteraron.

Según Salvador de Madariaga que en su biografía "Vida del Muy Magnífico Señor Don Cristóbal Colón" escribe que procedía de una familia de judíos catalanes que se escaparon a Génova a raíz de la persecución. Era genovés de nación, con ojos garzos, nariz aguileña, mercader de libros de estampa, y emborronador de cartas de marear. Madariaga cuenta que luchó como corsario en el Mediterráneo durante su juventud.

Los navegantes tomaban un litro de agua y tres cuartos de vino del Condado de Huelva, de Toro y de Jerez. Pero el agua se pudría en las largas travesías Sin vino hubiera sido aún más difícil. Así que Viva el Vino