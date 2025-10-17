Raúl del Pozo: "El Gobierno quiere controlar las palabras"

El rey Felipe VI ha presidido en Arepica el X Congreso la Lengua Española que ha congregado a 300 académicos y la RAE ha descubierto una placa en la casa museo de Vargas Llosa en medio del escándalo que ha provocado el director del el Instituto Cervantes porque el Gobierno quiere controlar las palabras.

Nuestro idioma nació en las germanias del bajo latín y gracias a la RAE le dio el lema de: "Limpia, fija y da esplendor". Lo hablan 590 millones de personas. La Real Academia está en Madrid, la ciudad del siglo de oro. Se fundó en 1713. Pero según algunos académicos, el Gobierno se quiere apoderar de la institución.

Arturo Pérez Reverte ha dicho que Exteriores a través de su mediocre y paniaguado director del Cervantes, "pretende meter mano para colonizar el ámbito natural de la RAE, para controlarla, ponerla a su servicio, como han hecho con todas las instituciones españolas". El director del Cervantes, al que ni siquiera cita Reverte, es García Montero, que dijo que la Real Academia no está en manos de un filólogo, sino de un experto en llevar negocios desde su despacho.

También se dice que el Instituto Cervantes es una agencia de colocación para escritores sabáticos. La Generalitat ha concedido el premio Blanquerna a García Montero por su compromiso con todas las literaturas que le entregará Salvador Illa. Dicen que aspira a dirigir la RAE Juan Luis Cebrián, que se lleva mal con el Gobierno, lo cual es absurdo.

Borges critica la pesadez de los adverbios, sin embargo, reconoce que nuestro idioma está lleno de música. Hay según los lingüistas una pésima descripción del vino. Se dice que el vino es un licor alcohólico y es una definición errónea porque el vino no es un licor. Viva el vino.