Raúl del Pozo: "Cuando se bebe sale la verdad, así que los políticos no necesitan control de alcoholemia"

La flotilla de Gaza, 40 barcos con 500 voluntarios, contra Israel, no contra Hamás, ha sido ya interceptada y repatriadas por barcos israelíes. Han sido detenidos 30 españoles. Cinco ministros de Sumar se rebelan contra Sánchez por la flotilla y por su apoyo a Trump en el plan de paz que apoyan desde los árabes a los chinos. Una parte de Sumar, pide elecciones ya, Junts y Podemos han roto con el Gobierno cuando más los necesitaba para aprobar los Presupuestos.

Sánchez necesita seguir utilizando los recursos públicos para mantener a su familia empapelada. Rodeado de corrupción y puteros, carece de mayoría para aprobar leyes. Pero una vez no pronunció un embuste de hemeroteca; fue cuando dijo que un Gobierno sin cuentas públicas no sirve para nada, es un coche sin gasolina.

Y llegó el 30 de septiembre y el Gobierno ni ha aprobado la senda fiscal ni el techo de gasto. Así que las cuentas de 2023 serán prorrogadas hasta el 2026. Así podrá hacer lo que le dé la gana sin autorización del Congreso y gobernar por decreto sin cumplir con la Constitución. En Estados Unidos, si no se aprueban los Presupuestos, no pagan a nadie. Aquí no le van a subir el sueldo a los funcionarios y llevamos 8 años sin hechar las cuentas.

Dice Emiliano García Page que el Gobierno está por los suelos y advierte que sin Presupuestos España se hunde. Ese bloqueo paralizará los 10.000 millones de fondos europeos. Una vez más incumple lo que promete. Según un proverbio latino, en el vino está la verdad. No engaña. Las personas se vuelven sinceras y expresan sentimientos verdaderos. Cuando se bebe sale la verdad, así que los políticos no necesitan control de alcoholemia. Viva el vino