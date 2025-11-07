Raúl del Pozo analiza el juicio al Fiscal General: "La ideología está en este país por encima de la verdad"

El Fiscal General del Estado es juzgado sin quitarse la toga por revelación de secretos, con el apoyo total del presidente del Gobierno que lo nombró. Le defiende un fiscal que es un subordinado. Si largó el acuerdo con Hacienda y se demuestra, será condenado. La izquierda apoya al fiscal y la derecha no. Lo hacen antes de que se descubra la verdad.

Sumar y Podemos declaran que el juicio es un episodio más de guerra jurídica. Compromís asegura que hay demasiados jueces empeñados en derribar al Gobierno. El fiscal que cambió el móvil en cinco ocasiones para borrar huellas es posible que lo absuelvan porque, según Isabel Díaz Ayuso, un PSOE carcomido por la corrupción está destruyendo pruebas. La ideología está en este país por encima de la verdad.

Leopoldo Puente es el magistrado del Tribunal Supremo que juzgará a Koldo, Víctor Aldama y José Luis Ábalos por forrarse mientras el país se enfrentaba al covid. Según el auto hubo un concierto de voluntades entre los tres para la comisión de delitos con las mascarillas y después cobraron comisiones en los contratos públicos.

Los de la banda, según Pedro Sánchez apenas los conoce. Pero el Tribunal Supremo ha mandado a la Audiencia que averigüe los pagos en metálico al PSOE. Los delincuentes se distinguen por el lenguaje grosero, su estilo de lumpen y porque se dedicaban a robar y a contratar a las señoritas, luego enchufaban.

La banda criminal también podría ser procesada por corrupción en el idioma. El Gobierno de Coalición Progresista que nació en una moción de censura contra la corrupción puede ser acusado de trata de blancas y de creer que una mujer con la regla convierte el vino en vinagre si va a una bodega. Viva el vino.