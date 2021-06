Rafa Latorre: "El único aliado que tiene Sánchez para su nueva España es quien considera que nueva vale, pero España no"

Rafa Latorre habla en Más de uno de la concesión de los indultos a los presos de procés y del acto de Pedro Sánchez en el Liceo de Barcelona. Considera que con lo que reunió en el Liceo, Sánchez no puede impulsar un proyecto de nuevo país y explica que el único aliado que tiene Sánchez para su nueva España es quien considera que nueva vale, pero España no. "El independentismo no está pensando ya siquiera en los indultos de los nueve del procés, los siguientes pasos son el regreso de Puigdemont a España y la extinción de decenas de casos asociados a la aventura desquiciada del independencia", asegura.

Recuerda que los nueve presos que serán indultados este martes arrastraron consigo a altos cargos, a cargos intermedios, a directores generales y a funcionarios "que trabajaban por la independencia como si aquello no fuera una ensoñación". Se refiere a todos aquellos que se implicaron en la acción exterior de la Generalitat, a quienes el operativo del referéndum, a quienes ayudaron a huir a Puigdemont o a los centenares de investigados por los disturbios. "Claro, si vas a indultar al cabecilla de la sedición, cómo vas a condenar al pelanas que estampo su firma en un documento, o al que quemó un contenedor eufórico por el advenimiento de la República. ¿Qué hacemos ahora con ellos? Porque no son ni uno ni dos casos", insiste.

Concluye diciendo que lo más desquiciado del plan de de Sánchez es que no hay plan. "Se apagaron los focos del Liceo y, asumido el riesgo moral, lo que queda es un caos que compromete a todas las instituciones del Estado", señala.