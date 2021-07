Rafa Latorre: "Esto va de si uno se cree o no el equilibrio de poderes y alguien como Echenique no lo cree, ni aquí ni en Cuba"

Va creciendo un murmullo y lo preocupante es que un día se convierta en un clamor. El rumor de voces lleva consigo la fe en la mayor capacidad operativa de una dictadura. Sí, sí, tan crudo. Me explico.

Esto es evidente cuando para justificar el régimen cubano se habla de cosas como de la Sanidad. Que son mentira la mayoría, pero como si fueran verdad. ¿Qué pasa? ¿La sanidad universal se consigue mejor sin libertades?

Ese murmullo del que te hablaba es más sutil cuando habla de las medidas para paliar los efectos de la pandemia. Pero demuestra la misma fe autoritaria. En el debate público español, desde hacía muchos años, no se escuchaban tantas voces que sugieren que en el fondo las garantías, los procedimientos, hasta la separación de poderes, son un engorro.

El murmullo se eleva cuando opone a la sentencia del Constitucional un argumento tan ridículo como que el confinamiento salvó 450mil vidas. Ridículo por contrafactual, si quieren calculamos las vidas que se cobró cada día de retraso en tomar medidas, o sea que el 8M no tiene nada que ver pero… si es que da igual… la cuestión es que a un argumento jurídico se le oponen puras extorsiones sentimentales, que en el fondo sugieren que solo tomando un atajo que orille la democracia se puede luchar contra la enfermedad.

Y no es así, y no es así, porque no es verdad que la democracia nos coloque en inferioridad operativa. Lo que pasa es que hay que hacer las cosas bien.

Concluyo que la votación fue decantada por una magistrada propuesta por el PSOE. Otros conservadores avalaron el estado de alarma. Y da igual. Porque esto va de si uno se cree o no el equilibrio de poderes y alguien como Echenique no lo cree, ni aquí ni en Cuba. De la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, se espera bastante más. A ver si cuando acepte preguntas de los periodistas puede explicarse mejor.