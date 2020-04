Rafa Latorre: "Anda Iglesias fantaseando con el futuro postcoronavirus, que no se ha enterado de que ya no existe la legislatura"

el gallo zumbón

Rafa Latorre analiza la intencionalidad política lo que dijo y lo que no dijo Pablo Iglesias, como por ejemplo que "no mencionara a la vicepresidenta Calviño entre los que están trabajando para sacar adelante la renta mínima". "Anda Pablo Iglesias fantaseando con el futuro postcoronavirus, que todavía no se ha enterado del presente, que ya no existe la legislatura que comenzó en diciembre, que esto ya es otra cosa", comenta.