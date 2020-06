Rafa Latorre: "El cierre de colegios no ha tenido la trascendencia que le concedimos a la terracita"

Rafa Latorre reflexiona en Más de uno sobre los colegios. Dice que casi no se ha debatido sobre el cierre de colegios. "No se debatió acaloradamente sobre cómo recuperar la igualdad que impone el aula", afirma.

Cree que "todavía no hay una explicación convincente sobre por qué no hay colegio y una evaluación de sus consecuencias, no se sabe ni cómo va a ser la selectividad...". Dice que tampoco se sabe lo que va a pasar el próximo curso pero parece que eso "no nos importa mucho".

También afirma que el tema de los colegios no ha tenido tanta trascendencia como el de las terrazas ni tampoco se han expuesto ideas creativas para mejorar su acceso al conocimiento. "Fue como si importara poco, y esa indiferencia nacional es una trágica lección de la pandemia", opina.

