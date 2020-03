El estado de alarma funciona, al menos en lo visible. Los ministros saben qué hacer, aunque el acierto no esté demostrado. Las calles estuvieron vacías, ha vuelto la disciplina.

Las autonomías responden y la desobediencia política se limita al señor Torra, para no perder la costumbre. Con casi 8.000 enfermos y cerca de 300 fallecidos solo podemos decir que la situación es grave y se agravará más; pero hay como un empuje social para que esto salga bien.

¿Dónde está lo inquietante? En que el gobierno catalán confunde la que llama confiscación competencial con la colaboración ante el mayor desafío sanitario que recordamos. Su presidente, que nunca se distinguió por querer y saber gobernar, ahora quiere gobernar más que el gobierno de la nación. Intenta un ensayo de soberanía. E inquieta el impacto económico.

Si el país está parado, no hay producción ni comercio. Se avecina, Dios no lo quiera, una plaga de planes de regulación temporal de empleo. No sabemos cuántos ciudadanos tendrán dificultades para vivir. Hace falta otro esfuerzo colectivo, bien liderado, realista y con sentido social. Esperemos verlo mañana. Y que el gobierno sea coherente y demuestre la unidad que reclama a los demás.

