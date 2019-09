Fernando Ónega: "Sánchez tiene que decir si su programa es para convencer a Podemos o es electoral"

Lo único que ha cambiado es que ahora es Pablo Casado quien desea las elecciones y Sánchez parece más dudoso. He leído con interés la entrevista del presidente ayer en El País y vive en una ensoñación: la ensoñación de presidir un gobierno fuerte, como si eso fuese posible con 123 diputados.

Lo más llamativo no estuvo en los titulares, sino en una frase perdida en el texto: "España no se puede permitir más inestabilidad". Hasta aquí hemos llegado, lo dice el propio presidente. Es que van 400 días de gobiernos en funciones. Es que el bloqueo ya afecta a la financiación de servicios públicos esenciales, como Educación y Sanidad, y las autonomías no los pueden pagar. Es que hay indicios de freno económico, y no hay quien tome una decisión de calado.

Y es que vienen el Brexit duro y la sentencia del procés y este país no puede estar más tiempo entretenido en especulaciones de juegos de poder. Pocas veces hubo por delante un curso más difícil con menos gobierno para hacerle frente. Tomemos, pues, los días que faltan hasta el 23 como un tránsito imprescindible para salir del bloqueo.

Y no estaría mal que mañana, cuando Sánchez presente su programa progresista, nos diga sinceramente si es un programa para convencer a Podemos o es un programa electoral.