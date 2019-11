Fernando Ónega: "Sánchez podrá mantener el gobierno, pero quizá acabe rompiendo el PSOE"

Unos, como Felipe González, objetan el método de que se empiece por los cargos. No es una crítica disolvente, pero revela un fondo de desacuerdo. García Page, que gobernó con Podemos en Castilla-La Mancha, se levanta contra la dependencia de los independentistas. Y Rodríguez Ibarra, que estaba en su gloria, despierta sobresaltado y recupera su amenaza de romper el carné del PSOE. La familia socialista está dividida, como también demuestra un estudio del diario El Español. Me preguntas si estas críticas pueden afectar a la coalición. Dependerá del programa y dependerá de las concesiones que se hagan a Esquerra para ganar su abstención.

Si esas concesiones afectan al marco constitucional, el PSOE será el primero en rebelarse. Pero Sánchez no conoce el miedo. No hay noticias de su buena relación con Felipe González ni con Ibarra. Tiende a considerarlos, en expresión de González, como jarrones chinos que pertenecen a una generación antigua y anticuada. Su manual de supervivencia le dice que quien le da el poder no es ninguno de sus críticos internos, sino Podemos y Esquerra. Tiende a poner a Felipe en el mismo búnker que a Aznar, que ayer estuvo particularmente catastrofista. Es pronto para hacer un diagnóstico. Como perspectiva, están empatados el acierto y el error descomunal.