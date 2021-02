Fernando Ónega: "Los partidos tratan a las instituciones como algo privado de ellos"

Como el Dante a las puertas del infierno, poned un letrero que diga: "Abandonad toda esperanza". El nuevo Consejo de Radiotelevisión Española tiene nombres de grandes profesionales de la información y el espectáculo; pero debe ser el único consejo de administración del mundo que no tiene un economista reconocido, ni un titulado en dirección de empresas, ni un nombre acreditado por su gestión empresarial, ni a nadie que haya efectuado un presupuesto o un balance.

Ni siquiera siguió el orden de la calificación de méritos de los expertos, sino el de preferencia y proximidad ideológica de los partidos. El Consejo del Poder Judicial no necesita gestores empresariales. Pero sí necesita jueces y juristas intachables, y no es ese el criterio que siguen el Partido Popular ni el gobierno, condicionado por Podemos. Ambas partes buscan también, si no la militancia, sí la proximidad o la simpatía.

Y se intenta un fraude de ley –eso dice el PP-- como el de colar al juez de Prada, muy identificado con Podemos, por el turno de juristas de reconocido prestigio, que no es, evidentemente, su caso, no por prestigio, sino por jurista. Esto significa que los pactos que ayer celebramos son pactos, pero no los necesarios. Como hoy señala algún diario, los partidos tratan a las instituciones como algo privado de ellos. Y como dice Ciudadanos, solo es un reparto de jueces y pantallas. En respuesta a tu pregunta, Alsina, no hay el menor síntoma de que quieran cambiar.