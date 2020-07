Fernando Ónega: "Subir impuestos solo a las rentas altas no basta, habrá que hurgar más abajo"

Y yo qué sé qué va entendiendo Sánchez. Trato de entender únicamente lo que dijo. Y lo que le dijo a Ferreras es que la subida de impuestos es inevitable. Y esto, a su vez, se puede entender de tres maneras: o como justicia fiscal, hallazgo dialéctico del apretón, o como el "nos van a freír a impuestos" de Pablo Casado, o como "yo no quería, pero no tengo más remedio".

Poniendo la mejor voluntad, me quedo con esto último, porque el imprescindible gasto social de la pandemia, más la reducción de ingresos del Fisco por la baja actividad, deja tiritando las arcas del Estado. De ahorro en el dispendio público, de rebaja de número de ministerios o de supresión de gastos prescindibles, como pide el Banco de España, no se dice nada, pero la subida de impuestos es inevitable. Lo que no me creo es que sea solo para las rentas más altas.

¿Saben ustedes cuántos contribuyentes perciben eso que se llama "rentas más altas", entendiendo por ellas las situadas entre los 150.000 y los 600.000 euros anuales? Exactamente, 100.500, dato de la Agencia Tributaria del año 2018, el último disponible. ¿Y saben qué porcentaje supone? El 0,55 por ciento del total de declaraciones. El 0,55. Mucho habría que apretarles, hasta la práctica confiscación, para resolver una parte sustancial del déficit. Con lo cual, sigo sin saber si Sánchez ya entiende a Zapatero y a Rajoy. Pero sé que ese concepto no basta. Habrá que hurgar más abajo. Y más abajo está la clase media.

