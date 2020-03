PUEDO OPINAR Y OPINO

¿Cómo se te ocurre sospechar, ni siquiera pensar que al señor Iglesias le mueve el afán de protagonismo? A lo mejor cayó en la debilidad de ver que aquí habla todo dios, habla incluso el rey, y quiso participar en el concurso de mensajes, que para algo es vicepresidente y si un vicepresidente no habla, no es vicepresidente ni es ná. Pero no pasa de ahí. El señor Iglesias es la discreción en persona.