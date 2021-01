Fernando Ónega: "Para la preparación médica que tiene Illa, no lo hizo mal el hombre"

Es que Illa no ha sido propiamente ministro de Sanidad. Como alguien ha dicho, ha sido ministro del coronavirus. Y la asignatura del coronavirus no la aprueba ni la Organización Mundial de la Salud.

Si tengo que calificarlo como se me pide, lo sitúo en la media europea: ni tuvo éxitos deslumbrantes ni fracasos ostentosos. No era un técnico, porque es un filósofo, pero se portó como un técnico, porque el liderazgo político se lo tuvo que dejar al jefe Sánchez. Lo mejor de todo, su apariencia de buena gente que no se mete con nadie. Lo más valorado, esa actuación ante las cámaras de hombre tranquilo que le hacía parecer un médico de familia sin endoscopio. Algo peor ha sido su capacidad de prever la evolución de la enfermedad y la forma de dirigir la cogobernanza.

Pero miren: para lo desconocido que era y sigue siendo el virus; para la dimensión del contagio; para la falta de referentes y medicamentos; para las barbaridades que se dijeron con vitola científica, y para la preparación médica que Illa tiene, no lo hizo mal el hombre. Resistió, que no es poco. Así que yo soy comprensivo y pienso que se esforzó, que hizo lo que pudo, y lo que no pudo, tampoco lo pudo hacer casi nadie en el mundo.

La mala suerte es marcharse con la cifra récord de 93.000 infectados en su último fin de semana y con la Unión Europea situando a casi toda España entre las zonas a las que no se debe viajar. Pero sería injusto echar la culpa solo a la gestión del ministro de Sanidad.