Fernando Ónega: "Pedir ética y coherencia en campaña electoral es pedir demasiado"

Personalmente, no veo mayor problema en utilizar la pandemia en campaña. Si no la usan los políticos, la usarán los votantes que saben perfectamente quién gestionó bien, quién gestionó mal, quién hizo demagogia y de quién dependió cada decisión y cada ausencia de decisión.

Si la pandemia es el gran problema, parece natural que se debata y no se pongan puertas al campo. Ahora bien: habría que exigir algunas condiciones mínimas. Por ejemplo, la coherencia. Si Salvador Illa pidió que el coronavirus no fuese objeto de confrontación electoral cuando él era responsable de la Sanidad, estaría bien que ahora aplicase lo que antes reclamó para sí, y ayer no lo hizo en Madrid.

Por ejemplo también, algo de ética en el discurso. Ética es no mentir ni engañar al ciudadano, y estamos viendo que aquí se manipulan los datos con una frivolidad estremecedora. Ética es saber distinguir la responsabilidad del gobierno de la nación y la responsabilidad de las comunidades autónomas y, si me apuran, el comportamiento de los ciudadanos individuales. Ética es hacer alguna propuesta de gobierno, que para eso se hacen elecciones. y no una simple narración de errores. Y ética es que los medios informativos no enfoquen la información de la pandemia o de los sucesos de la Semana Santa con intención de influir en el electorado, y lo estamos viendo cada día, por no decir cada hora. Coherencia y ética… Plantear esto en una campaña, querido Alsina, seguramente sea mucho pedir.