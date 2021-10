Fernando Ónega, sobre la convención del PP: "No le vendría mal un paso por Euskadi o Cataluña, que no se puede gobernar España sin mayor representación en esas comunidades"

Cuando se hace un cónclave, como le llamas, un cónclave tan largo, pueden pasar cosas. Lo que mucho dura más oportunidades da al riesgo. Riesgo que parece cómico: viene el Sarkozy que acabas de citar, y las meigas judiciales, que las hay, al día siguiente lo condenan por corrupción. Las meigas, Alsina. Parece una maldición. Y después, lo de Ayuso y el Papa, que se coló.

Pero tú me preguntas qué me parece la convención. Primero, original: nunca se había hecho nada así. Segundo, viajera, como corresponde a la trashumancia. Tercero, facilona, porque se hace en territorios conquistados. No le vendría mal un paso por Euskadi o Cataluña, que no sé si se puede gobernar España sin mayor representación en y de esas comunidades. Cuarto, muy de Casado presidente-presidente y el miedo al cuento de la piel del oso. Y quinto, que hemos visto mucho Casado libertador de las fauces de la Anti-España, muchos planos de Moncloa, muchas ansias de ganar, mucho poeta-profeta de esa victoria, pero no la alternativa concreta más allá de los principios, a la política económica, a la gestión catalana o al escudo social.

Se trabajó en todo eso, dicen que hay cienes de medidas preparadas, pero no sabemos cuáles. A lo mejor lo dejan para Valencia, y el éxito será que en Valencia veamos un lleno apoteósico, se oigan vaticinios victoriosos y, como es plaza de toros, veinte orejas, doce rabos, gritos de torero y Casado a hombros de un enardecido personal. De eso va la Convención.