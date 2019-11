Fernando Ónega: "Susana Díaz dependen de la sociedad andaluza y de la voluntad de Sánchez"

Lo tópico es decir que Chaves y Griñán, sus antecesores en el gobierno de la Junta, no se llevaron ni un duro a su bolsillo. Se lo hemos escuchado en este programa a todos los socialistas que fueron entrevistados. El punto más débil de Susana Díaz es haber retirado a la Junta como acusación particular, porque parecía que estaba defendiendo a los procesados. Y lo obvio es todo lo demás. Primero, mantener que no tuvo nada que ver con el reparto arbitrario y delictivo de los dineros, porque, si tuviera algo que ver, la jueza Alaya y quienes la siguieron la habrían investigado. Y segundo, confesar que quiere presentarse otra vez a las elecciones autonómicas, cuando toque, como cabeza visible del PSOE andaluz. Su voluntad no es discutible.

Respecto a que lo consiga, esa es otra historia. No depende de su voluntad. Depende de que, a pesar de sus negativas, la sociedad andaluza perciba que sí tuvo responsabilidad en los ERE. Y depende, sobre todo, de la voluntad del secretario general del PSOE. En los últimos meses se abrazaron como si se quisieran. Parecían una pareja política muy compenetrada. Pero, ay, en cuestiones de poder y su reparto, nunca se sabe dónde empieza el cariño y dónde el teatro y la representación.