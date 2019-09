Fernando Ónega: "Conociendo a quien convoca las elecciones, no descarto que todo sea un paripé"

Vamos a ver: decía el lunes Albert Rivera que las rondas de consultas corresponden al rey, no al aspirante a presidente del gobierno. Yo discrepo. Creo que el Rey cumple su papel constitucional haciendo consultas para encargar la formación de gabinete, pero el aspirante más votado tiene el derecho y la obligación de buscar apoyos para construir una mayoría.

Sin esas negociaciones más o menos formales no hay forma de salir del bloqueo. Es la servidumbre de quien solo tiene 123 escaños y necesita sumar por los menos otros 53 para ser investido y, a ser posible, garantizar la estabilidad del futuro gobierno. Lo que se le debe exigir a un proceso negociador es, en primer lugar, transparencia. Es decir, que la sociedad sepa de qué se habla y, sobre todo, qué precio se paga por las adhesiones.

En segundo lugar, que no sea una pérdida de tiempo, y creo que se perdería el tiempo si se intentase convencer a partidos que, como el PP o Ciudadanos, han dicho que no por activa y por pasiva. Se negocia –y en eso tiene razón Rivera—con los afines y los socios posibles.

Y en tercer lugar, que haya auténtica voluntad de acuerdo, y eso se convierte en un encaje de bolillos en un panorama parlamentario de tantas incompatibilidades. Me pregunto si todo será un paripé. Conociendo a quien convoca, no se puede descartar. Y yo no descarto que se trate de lanzar el mensaje de que se está haciendo lo imposible para evitar las elecciones. Piensa mal y acertarás.

