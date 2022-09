Rubén Amón indulta a la selección de basket: "Nos equivocamos quienes pensábamos que no pasaríamos de cuartos"

No acostumbro a tramitar indultos colectivos, pero tiene sentido hacer una excepción con la proeza de nuestros representantes en el Eurobasket. Y no sé por cuál empezar. Acaso por Sergio Scariolo, que no es español ni falta que le hace. O por Lorenzo Brown, el base americano al que fichamos in extremis y sin cuyo talento y sentido del juego no hubiéramos prosperado.

Podría pensarse que era una trampa recurrir a la estrella del Maccabi, pero otros equipos han alineado e extranjeros de pasaporte caliente y ninguno, ningún equipo, ha demostrado llegar tan lejos con recursos tan limitados.

Quiero decir que el oro de Berlín reviste más mérito de todos los títulos alcanzados antes porque ni éramos favoritos ni podíamos serlo con las limitaciones de la plantilla. Hasta los más ilustrados ignorábamos las cualidades de varios de nuestros entorchados.

Y nos equivocamos, claro. Nos equivocamos quienes pensábamos que no pasaríamos de cuartos. Quienes creíamos intratable la candidatura de Doncic, de Antetokoumpo, de Jokic, de Schröder, de Fournier. Y quienes considerábamos a los hermanos Hernangómez herederos insuficientes de los hermanos Gasol.

Qué error el nuestro. Y qué prueba de madurez han dado Willy y Juancho. El primero llevándonos hasta la final sobre sus espaldas -no es metáfora- y el segundo ganándola con siete triples, por mucho que tenga poco sentido exagerar las individualidades en una selección que se define por el trabajo del equipo, por la raza de Rudy y por la clarividencia de Scariolo.

Que es el Alsina de una selección que bien podría llamarse Más de uno.