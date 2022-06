Rubén Amón indulta a Génova 13: "Bien podría preservarse como el Museo de la Corrupción"

No he sido yo quien ha indultado a la sede genovesa del PP, ha sido Elías Bendodo, en sus misiones de portavoz, arguyendo que los edificios no son personas y que no tienen la culpa.

Agradecemos la aclaración. Los edificios no tienen la culpa, aunque algunos no tengan perdón. Y puede que Génova 13 sea uno de estos últimos. El barco pirata del PP, el castillo embrujado.

Fue Casado quien anunció la venta de la sede, acaso para tapar el fracaso de las elecciones catalanas y para trasladar a la opinión pública que la mejor manera de acabar con el pasado era deshacerse de la fortaleza.

Y sepultar en el pasado aquella redada de la Policía Nacional, el despacho de Bárcenas del tercer piso, el parking donde se sustanciaban los sobresueldos, las dependencias de ese PP madrileño en que prosperaron las grandes tramas de la corrupción.

Ninguna tan entrañable como la investigación judicial que se abrió para descubrir que las obras de renovación del PP se habían realizado con dinero negro, o sea, que Génova 13 bien podía preservarse no sé si como la sede del partido, pero sí como el Museo de la Corrupción.

Dice Bendodo que los edificios no tienen la culpa, pero desde luego los hay malditos y encantados. El PP creo que es uno de ellos. Y no sé si va a remediar su fama ni el número prohibido ni la llegada de un líder gallego. Me lo han puesto a huevo: Génova 13 rue del percebe.