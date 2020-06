El exorcismo del padre Amón: ¿Superarías el test para reconocer a un poseído?

el indultado en más de uno

Me indulto a mí mismo para responder a la inquietud que ha suscitado a Pilar Cernuda mi experiencia como alumno de la Universidad Regina Apostolorum de Roma en un curso sobre exorcismos. Fui inscrito en calidad de oyente. Que es mejor que asistir en calidad de paciente, aunque no se me concedieron créditos ni diplomas.