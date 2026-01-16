En Más de uno

El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Como cada viernes, el profesor Rodríguez Braun hace en 'Más de uno' el repaso lírico con las entrevistas de la semana.

Carlos Rodríguez

Madrid |

Sabemos que la historia no está escrita, sino que discurre;

Nilufar Saberi nos describió lo que en Irán hoy ocurre.

El régimen islamista es una terrorífica tiranía:

Algo conocimos gracias a Musk, y a la tecnología.

Gracias a Domínguez vimos a El Panamá, criminoso;

Que lamenta que ni el mundo del delito es respetuoso.

Fernández y Corbacho son el mundo en el Marquina,

Y Andreu Casanova pasó de los siete años la esquina.

Le dijiste que Sánchez es como su 'Tinder Sorpresa',

Por el tiempo y por la dinámica de socios que atraviesa.

Me atravesó la duda con la ministra de Vivienda y Sumar.

No dejó a la derecha ni a Yolanda Díaz sin castigar,

Pero yo sospecho que Isabel Rodríguez, más que sumar, resta.

Probado queda por lo mucho que habla y lo poco que contesta.

