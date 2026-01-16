El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Sabemos que la historia no está escrita, sino que discurre;

Nilufar Saberi nos describió lo que en Irán hoy ocurre.

El régimen islamista es una terrorífica tiranía:

Algo conocimos gracias a Musk, y a la tecnología.

Gracias a Domínguez vimos a El Panamá, criminoso;

Que lamenta que ni el mundo del delito es respetuoso.

Fernández y Corbacho son el mundo en el Marquina,

Y Andreu Casanova pasó de los siete años la esquina.

Le dijiste que Sánchez es como su 'Tinder Sorpresa',

Por el tiempo y por la dinámica de socios que atraviesa.

Me atravesó la duda con la ministra de Vivienda y Sumar.

No dejó a la derecha ni a Yolanda Díaz sin castigar,

Pero yo sospecho que Isabel Rodríguez, más que sumar, resta.

Probado queda por lo mucho que habla y lo poco que contesta.