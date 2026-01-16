El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Sabemos que la historia no está escrita, sino que discurre;
Nilufar Saberi nos describió lo que en Irán hoy ocurre.
El régimen islamista es una terrorífica tiranía:
Algo conocimos gracias a Musk, y a la tecnología.
Gracias a Domínguez vimos a El Panamá, criminoso;
Que lamenta que ni el mundo del delito es respetuoso.
Fernández y Corbacho son el mundo en el Marquina,
Y Andreu Casanova pasó de los siete años la esquina.
Le dijiste que Sánchez es como su 'Tinder Sorpresa',
Por el tiempo y por la dinámica de socios que atraviesa.
Me atravesó la duda con la ministra de Vivienda y Sumar.
No dejó a la derecha ni a Yolanda Díaz sin castigar,
Pero yo sospecho que Isabel Rodríguez, más que sumar, resta.
Probado queda por lo mucho que habla y lo poco que contesta.