El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Empezamos la semana de Navidad, lógicamente, con la lotería:
La de Babilonia que pensó Borges, premios y castigos repartía.
Fue Alsina a La Paz a hablar con gente ejemplar y fuerte:
Daniel y Santiago superaron el cáncer, símbolo de mala suerte.
Los ayudaron enfermeras y médicos, con solidaridad y con fe,
El doctor Martínez explicó la importancia de la terapia CAR-T.
Los socialistas en Extremadura gran desdicha padecieron:
Pero fue culpa de Sánchez, a quien ellos mismos eligieron.
Por eso está Juan Carlos Rodríguez Ibarra muy preocupado,
Ve al PSOE con el rumbo actual, a punto de estar desmoronado.
Un punto nervioso estuve con el desafío de Radioficción,
Pero dos aciertos de tres brindaron razonable satisfacción.
Y con su Scrooge navideño, Alsina brindó una feliz lección.
Feliz año para todos, para Papá Noel; y Ondarreta, para ti.
Parto ya mismo Expansión a ver si el Mediterráneo sigue allí.