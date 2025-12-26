El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Empezamos la semana de Navidad, lógicamente, con la lotería:

La de Babilonia que pensó Borges, premios y castigos repartía.

Fue Alsina a La Paz a hablar con gente ejemplar y fuerte:

Daniel y Santiago superaron el cáncer, símbolo de mala suerte.

Los ayudaron enfermeras y médicos, con solidaridad y con fe,

El doctor Martínez explicó la importancia de la terapia CAR-T.

Los socialistas en Extremadura gran desdicha padecieron:

Pero fue culpa de Sánchez, a quien ellos mismos eligieron.

Por eso está Juan Carlos Rodríguez Ibarra muy preocupado,

Ve al PSOE con el rumbo actual, a punto de estar desmoronado.

Un punto nervioso estuve con el desafío de Radioficción,

Pero dos aciertos de tres brindaron razonable satisfacción.

Y con su Scrooge navideño, Alsina brindó una feliz lección.

Feliz año para todos, para Papá Noel; y Ondarreta, para ti.

Parto ya mismo Expansión a ver si el Mediterráneo sigue allí.