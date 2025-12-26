En Más de uno

El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Como cada viernes, el profesor Rodríguez Braun hace en 'Más de uno' el repaso lírico con las entrevistas de la semana.

Empezamos la semana de Navidad, lógicamente, con la lotería:

La de Babilonia que pensó Borges, premios y castigos repartía.

Fue Alsina a La Paz a hablar con gente ejemplar y fuerte:

Daniel y Santiago superaron el cáncer, símbolo de mala suerte.

Los ayudaron enfermeras y médicos, con solidaridad y con fe,

El doctor Martínez explicó la importancia de la terapia CAR-T.

Los socialistas en Extremadura gran desdicha padecieron:

Pero fue culpa de Sánchez, a quien ellos mismos eligieron.

Por eso está Juan Carlos Rodríguez Ibarra muy preocupado,

Ve al PSOE con el rumbo actual, a punto de estar desmoronado.

Un punto nervioso estuve con el desafío de Radioficción,

Pero dos aciertos de tres brindaron razonable satisfacción.

Y con su Scrooge navideño, Alsina brindó una feliz lección.

Feliz año para todos, para Papá Noel; y Ondarreta, para ti.

Parto ya mismo Expansión a ver si el Mediterráneo sigue allí.

