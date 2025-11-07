El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Miguel Pallarés habló de la justicia, de todos un anhelo,
Pero lo del fiscal general es una anomalía, o un flagelo.
No es anómalo el sándwich de cuidar a dos o a tres:
Lo relataron Mari Carmen, Florencio y Paula Lorbés.
La doctora Ocáriz aludió a ambas caras: derecho y revés.
Detrás de cada paciente está la cara de quien cuida:
Ordieres señaló la compañía, la comprensión, y la vida.
La vida de un humorista no es fácil, no es ave y alpiste,
Lo contó Clavero, que se definió como obrero del chiste.
Buen humor desplegaron Banzas y del Val, triunfadores,
Sus textos planetarios son optimistas, y esperanzadores.
No hay mayor esperanza que la de aspirar a la verdad:
Por eso disfruté con La provincia 53, de Jorge Abad