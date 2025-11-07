El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Miguel Pallarés habló de la justicia, de todos un anhelo,

Pero lo del fiscal general es una anomalía, o un flagelo.

No es anómalo el sándwich de cuidar a dos o a tres:

Lo relataron Mari Carmen, Florencio y Paula Lorbés.

La doctora Ocáriz aludió a ambas caras: derecho y revés.

Detrás de cada paciente está la cara de quien cuida:

Ordieres señaló la compañía, la comprensión, y la vida.

La vida de un humorista no es fácil, no es ave y alpiste,

Lo contó Clavero, que se definió como obrero del chiste.

Buen humor desplegaron Banzas y del Val, triunfadores,

Sus textos planetarios son optimistas, y esperanzadores.

No hay mayor esperanza que la de aspirar a la verdad:

Por eso disfruté con La provincia 53, de Jorge Abad