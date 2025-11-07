En Más de uno

El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Como cada viernes, el profesor Rodríguez Braun hace en 'Más de uno' el repaso lírico con las entrevistas de la semana.

Carlos Rodríguez

Madrid |

Miguel Pallarés habló de la justicia, de todos un anhelo,

Pero lo del fiscal general es una anomalía, o un flagelo.

No es anómalo el sándwich de cuidar a dos o a tres:

Lo relataron Mari Carmen, Florencio y Paula Lorbés.

La doctora Ocáriz aludió a ambas caras: derecho y revés.

Detrás de cada paciente está la cara de quien cuida:

Ordieres señaló la compañía, la comprensión, y la vida.

La vida de un humorista no es fácil, no es ave y alpiste,

Lo contó Clavero, que se definió como obrero del chiste.

Buen humor desplegaron Banzas y del Val, triunfadores,

Sus textos planetarios son optimistas, y esperanzadores.

No hay mayor esperanza que la de aspirar a la verdad:

Por eso disfruté con La provincia 53, de Jorge Abad

