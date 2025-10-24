El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Fue una semana de película, Alsina, casi una por día.
De Gómez Pereira presentó La cena Asier Etxeandía.
Para presentarse entre asesinos hay que tener templanza,
Díaz Yanes admira a España, contra ETA sin venganza.
Avergonzada, Francia está contra las ladronas manos parisinas:
Águila se preguntó cómo accedieron en el Louvre a las vitrinas.
De robos, o impuestos, Pedro Sánchez habla poco ahora.
Lo que sí dice es que es muy urgente cambiar la hora.
No le urge a Martín Olalla, que tiene una visión sana:
No se trata del ahorro sino de la actividad humana.
Activa regresó Elma Saiz, pero yo me sentí perdido:
Sablean al autónomo, y pretenden que sea agradecido.
Arguyen, paternalistas, que forzarnos es protegernos;
Sospecho que buscan que no podamos defendernos.