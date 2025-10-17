En Más de uno

El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Como cada viernes, el profesor Rodríguez Braun hace en 'Más de uno' el repaso lírico con las entrevistas de la semana.

Carlos Rodríguez

Madrid |

Niño era Dani, el nuevo, y yo la música clavaba,

Ya, Carlos Alsina, filisteo, a mi arte lo negaba.

Óscar Puente, como Sabina, vino, y lo negó todo.

Ni robo, ni dinero negro, ni peajes, de buen modo.

Eso sí, el socialismo siniestro puede tener cura:

Reconoció que Venezuela, sí, es una dictadura.

Dictó Álvaro de Cózar La última llamada,

Con cuatro expresidentes, ahí es nada.

Nada menos que a las monjas Ruiz analizó,

Guzmán en el mundo de los mayores se sumergió.

Qué lindo sumergirse en la novela de Juan del Val,

Un amigo que ganó el Planeta: no está nada mal.

