El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Niño era Dani, el nuevo, y yo la música clavaba,

Ya, Carlos Alsina, filisteo, a mi arte lo negaba.

Óscar Puente, como Sabina, vino, y lo negó todo.

Ni robo, ni dinero negro, ni peajes, de buen modo.

Eso sí, el socialismo siniestro puede tener cura:

Reconoció que Venezuela, sí, es una dictadura.

Dictó Álvaro de Cózar La última llamada,

Con cuatro expresidentes, ahí es nada.

Nada menos que a las monjas Ruiz analizó,

Guzmán en el mundo de los mayores se sumergió.

Qué lindo sumergirse en la novela de Juan del Val,

Un amigo que ganó el Planeta: no está nada mal.