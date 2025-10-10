El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Con el pudrimiento rampante, venía ardua la semana,

Más gracias a Dios, asomó Robin Food a la ventana,

A reivindicar la chistorra, como quien no quiere la cosa:

No es corrupta, afirmó: es limpia, decente y muy sabrosa.

Sabrosa es la novela de Vicente Vallés, sobre espionaje,

El lector buscará realidad y ficción en cada personaje.

En Radioficción entró H.G.Wells cuando subió el telón,

Y Ayuela habló de Línea Directa, a 30 años de su creación.

Creadora es Carmen Maura, toda admiración es poca:

Vino a presentarnos su nueva película: Vieja loca.

La veré, sin duda, por ser ella oyente y por mi destino:

Es que me gustará escucharla con acento argentino.