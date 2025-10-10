El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Con el pudrimiento rampante, venía ardua la semana,
Más gracias a Dios, asomó Robin Food a la ventana,
A reivindicar la chistorra, como quien no quiere la cosa:
No es corrupta, afirmó: es limpia, decente y muy sabrosa.
Sabrosa es la novela de Vicente Vallés, sobre espionaje,
El lector buscará realidad y ficción en cada personaje.
En Radioficción entró H.G.Wells cuando subió el telón,
Y Ayuela habló de Línea Directa, a 30 años de su creación.
Creadora es Carmen Maura, toda admiración es poca:
Vino a presentarnos su nueva película: Vieja loca.
La veré, sin duda, por ser ella oyente y por mi destino:
Es que me gustará escucharla con acento argentino.