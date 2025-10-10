MÁS DE UNO

El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Como cada viernes, el profesor Rodríguez Braun hace en 'Más de uno' el repaso lírico con las entrevistas de la semana.

Con el pudrimiento rampante, venía ardua la semana,

Más gracias a Dios, asomó Robin Food a la ventana,

A reivindicar la chistorra, como quien no quiere la cosa:

No es corrupta, afirmó: es limpia, decente y muy sabrosa.

Sabrosa es la novela de Vicente Vallés, sobre espionaje,

El lector buscará realidad y ficción en cada personaje.

En Radioficción entró H.G.Wells cuando subió el telón,

Y Ayuela habló de Línea Directa, a 30 años de su creación.

Creadora es Carmen Maura, toda admiración es poca:

Vino a presentarnos su nueva película: Vieja loca.

La veré, sin duda, por ser ella oyente y por mi destino:

Es que me gustará escucharla con acento argentino.

