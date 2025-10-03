El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Tormentosa empezó la semana, que recibí en Ibiza,

Bernabé y Prieto te contaron lo que estaba en liza.

Juanma Moreno evitó cantar en pro del Gobierno ninguna loa:

Nadie de su entorno está investigado, no como en Moncloa.

Si a García-Page no le falla, y no le suele fallar, la intuición,

La suma de PP y Vox al grueso de las encuestas dará la razón.

Con razón nos fuimos otra vez a Tomelloso y a la cooperativa,

Rafael Torres nos habló del buen vino y de la vendimia viva.

Vino Rojas, con Retornados, y planteó de quién es el futuro.

Algunos no tenemos dudas: de #UstedSeñora, eso seguro.

Segura llegó de Marte la ministra de Vivienda: quedé helado.

En un sector tan intervenido, le echó la culpa ¡al mercado!

Incrédulo, estupefacto, yo la miraba como si no la viese,

Y, por fin, ella embarcó rauda en su nave, y fuese.