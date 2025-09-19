El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

No sobra el amor en Medio Oriente, esa es la pura verdad.

Dijo Incertis: los ataques de Israel muestran intencionalidad.

Por mi parte, creo que la intención es acabar con Hamás.

Borrell intenta que el mundo aísle a Israel: ya no más.

Citó páginas oscuras y condenó hipérboles, no te quejarás.

López Cerrón se quejó, pero pidió dejar fuera al deporte:

No así Illa, que insistió en lo progre, como un resorte.

Otro tanto Torres, que habló de Presupuestos que caminan,

Nada dijo de los contribuyentes, a quienes muchos abominan.

Abomina Pérez-Reverte de un Sánchez que boicotea la Vuelta;

Compite la izquierda por la bandera anti-Israel, y no la suelta.

No solté la radio cuando O’Doherty habló de su "Palabrerío",

Que explica por qué la gente con las palabras pierde el sentío.