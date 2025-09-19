El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

No sobra el amor en Medio Oriente, esa es la pura verdad.
Dijo Incertis: los ataques de Israel muestran intencionalidad.
Por mi parte, creo que la intención es acabar con Hamás.
Borrell intenta que el mundo aísle a Israel: ya no más.
Citó páginas oscuras y condenó hipérboles, no te quejarás.
López Cerrón se quejó, pero pidió dejar fuera al deporte:
No así Illa, que insistió en lo progre, como un resorte.
Otro tanto Torres, que habló de Presupuestos que caminan,
Nada dijo de los contribuyentes, a quienes muchos abominan.
Abomina Pérez-Reverte de un Sánchez que boicotea la Vuelta;
Compite la izquierda por la bandera anti-Israel, y no la suelta.
No solté la radio cuando O’Doherty habló de su "Palabrerío",
Que explica por qué la gente con las palabras pierde el sentío.