El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Como cada viernes, el profesor Rodríguez Braun hace en 'Más de uno' el repaso lírico con las entrevistas de la semana.

No sobra el amor en Medio Oriente, esa es la pura verdad.

Dijo Incertis: los ataques de Israel muestran intencionalidad.

Por mi parte, creo que la intención es acabar con Hamás.

Borrell intenta que el mundo aísle a Israel: ya no más.

Citó páginas oscuras y condenó hipérboles, no te quejarás.

López Cerrón se quejó, pero pidió dejar fuera al deporte:

No así Illa, que insistió en lo progre, como un resorte.

Otro tanto Torres, que habló de Presupuestos que caminan,

Nada dijo de los contribuyentes, a quienes muchos abominan.

Abomina Pérez-Reverte de un Sánchez que boicotea la Vuelta;

Compite la izquierda por la bandera anti-Israel, y no la suelta.

No solté la radio cuando O’Doherty habló de su "Palabrerío",

Que explica por qué la gente con las palabras pierde el sentío.

