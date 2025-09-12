El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Había que volver al cole un día, y allí te fuiste esta semana:

Fantásticos los niños, y me encantó la que más estudia: Diana.

Viciana recela de las pantallas, aunque ayudan a estudiar:

Desde Tarragona, la doctora Más pensó en cómo se van a usar.

Lo mejor es un equilibrio, no tener pantallas hasta en la sopa.

Por tener, tuvimos aquí a Torres, que habló sobre la opa.

Aseguró que es atractiva, es una oportunidad que está abierta,

Aunque apuntó que no tiene intención de cambiar la oferta.

No cambia Yolanda Díaz, al populismo al abordaje:

Los malos son los otros, y lo de Junts es un chantaje.

Bueno, es el teatro, del que Ricardo Darín vino a hablar:

Dijo, con razón, que de allí nadie nos va a poder sacar.