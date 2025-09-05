El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

El lunes volvimos de vacaciones con el alma en vilo,

Fuiste a ver qué pasa después del fuego, a seguir su hilo.

Edilberto hiló: siempre hubo fuego, pero no avanzaba:

Porque la cabra, que ya no está, el monte desbrozaba.

Prioridad de los alcaldes es que esté el agua potable,

De Marta, que la administración no sea impotable.

Ponen mil trabas y engañan con ayudas que no son tales:

Los ganaderos piden respuestas a las necesidades reales.

No ganó Albares en juegos que se le fueron de las manos,

Molestando rápidamente a numerosos valencianos.

A mí me molestó algo. Tuve que tomar unos brebajes:

¿Por qué será que el ministro inventa porcentajes?

No inventó nada Peláez sobre la televisión del sultán:

Dijo que Sánchez parecía un Trump del barrio de Tetuán.