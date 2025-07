El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

El Gobierno viene proclamando que es muy progresista,

Pero se va la luz y no funcionan los trenes: Dios nos asista.

Asistencia querían Alejandro y Elena: 13 horas parados;

Al final los remolcaron, pero estaban desesperados.

Sorprendido estaba Torres, el abogado de Gallardo;

En la noche de la izquierda algún gato no es pardo.

Díaz afirmó que Sánchez en lo turbio no está involucrado,

¿Qué haría ella si lo estuviera? Yo no me he enterado.

Igual no sabe ella de lo que habla; igual yo estoy senil.

Encantada con el empleo: somos líderes en paro juvenil.

No es líder Bolaños, lo critica hasta Vacas Larraz.

Fuimos hasta Colmenar de Oreja, belleza y paz.

De Paco rechaza demonizar el turismo: es algo feo;

Lo lindo es ver a Poza en Un tranvía llamado deseo.