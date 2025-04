El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Veinte años no es nada, y diez es el cincuenta por ciento;

Festejamos el cumple con oyentes y su generoso aliento.

«La España que madruga» tuvo hasta una orquesta:

No me dejaste cantar, no fue completa mi fiesta.

Completo estaba, en cambio, el Teatro Pavón,

Para ver de nuevo a Kennedy en nuestra ficción.

Reales fueron Lucas, Juanrra y Ónega, Fernando,

Y Josemi y Begoña, jóvenes que están empezando.

Empezó a cantar Zapata Facciamo finta che,

Y recordamos la pandemia, la radio, y la fe.

Recordamos a Marta, Guille y el hospital,

Actuaron Diana Navarro y el Grupo B Vocal.

Rafa Latorre vocalizó desde el AVE, e hizo saber,

Que, como dijiste hace 10 años: “está todo por hacer”.