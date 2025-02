El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Sobre Trump, París y la cumbre inane, habló Albares.

Todo muy lindo con Marruecos, a pesar de los pesares.

Una antecesora, que pidió más gasto en armas, fue Palacio:

¿Cómo evitar más impuestos? Hay que ir más despacio.

Despacio, Fernández Díaz de su familia borda un retal:

La madre, y ahora el padre, con El secreto de Marcial.

Muy secreta es, que diría Chiquito, la guarrerida española:

Desvelaron Lombardía y Maiolino lo que la libido desencola.

Veladas conspiraciones fueron las de Isabel de Farnesio,

Las vive Watling en La vida breve, que veré con aprecio.

Apreciamos las patatas fritas, de comerlas no me canso,

Ni de escuchar a Robin Food, con Sabina Banzo.

Invitamos a Juan Carlos Ortega; ha querido venir: dijo que sí,

Y eso que trabaja en la competencia, en la SER, or not to be.