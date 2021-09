La España que madruga 14/09/2021

Tras las siete preguntas y media de Rubén Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de la prensa nacional. Los periódicos recogen en primera plana las dos noticias que han acaparado los titulares de la portada. La presencia de Sánchez en la mesa de diálogo con el independentismo y la limitación de los beneficios de las eléctricas. Hoy El Mundo titula: "Sánchez da oxígeno a Aragonès y presidirá la mesa de diálogo". La Vanguardia: "Sánchez hace un gesto a Esquerra y acudirá a la mesa de diálogo". En la portada de La Razón "Sánchez asistirá a la Mesa de Diálogo y subleva al PSOE y PP". Hay otros diarios que conceden más importancia al anuncio

que hizo Sánchez de intervenir para abaratar la factura eléctrica. Es el caso de El País, por ejemplo, que titula a cuatro columnas: "El Gobierno rebaja la luz y el gas a costa de las eléctricas". Y es el caso de El Confidencial: "La escalada de la luz obliga a Sánchez a rectificar y adelanta el hachazo a las eléctricas". Es también el caso de El Español: "Sánchez diseña un 'consumo mínimo vital' en su agenda social contra la "pobreza energética"

La prensa internacional, con Marta García Aller

Marta García Aller se quita el sombrero ante un psicólogo alemán llamado Jan Langbein. Langbein ha entrenado un rebaño de vacas para que vayan al baño a hacer sus necesidades. Langbein, del Instituto de Investigación de Biología de Animales de Granja, está convencido de que en un años todas las vacas irán al baño. En apenas 15 sesiones de entrenamiento ha enseñado a 11 de los 16 terneros que participaban en el experimento a controlar sus esfínteres e ir a un lugar designado para ello. Así se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del suelo. Calcula que si el 80% de la orina del ganado se recolectara, las emisiones de amoníaco se reducirían en más de la mitad.

También ante la profesora Bahar Jalali, ex profesora de Historia en la Universidad de Afganistán y ahora en el exilio, que inició una campaña en redes sociales para protestar contra la imposición del burka en Afganistán. Muchas afganas en el exilio la han seguido y están compartiendo fotos con sus vestidos afganos tradicionales, todos ellos muy coloridos, llenos de espejos y bordados, todas con el rostro al descubierto. Recuerdan que la vestimenta impuesta por los talibanes no tiene que ver con la cultura tradicional afgana. El hashtag es #DoNotTouchMyCloths (no toques mi ropa).

Por el contrario, corre a gorrazos a Melania Trump, ex primera dama. El libro que va a publicar su ex jefa de Gabinete cuenta que Melania se negó a condenar el ataque al Capitolio del 6 de enero. "¿Quieres tuitear que las protestas pacíficas son el derecho de todos los estadounidenses, pero que no hay lugar para la anarquía y la violencia?", le preguntó. ‘No’ respondió Melania. Según Stephanie Grisham, autora del libro, la primera dama estaba más preocupada por una sesión de fotos que estaba preparando que por el asalto al Capitolio.

También, toca correr a gorrazos a los vándalos que han atacado con pintura blanca una estatua de una esclava negra en Burdeos. La estatua es de Modeste Testas, una esclava africana que fue comprada en Burdeos en el siglo XVIII y fue llevada al Caribe a trabajar en una plantación de azúcar. Se sospecha que se trata de un ataque de motivación racista. En 2019 se inauguró el monumento para visibilizar el pasado colonial de Burdeos como uno de los principales centro de venta de esclavos.

La prensa económica, con el profesor Rodríguez Braun

Carlos Rodríguez Braun repasa los titulares económicos del día. En Expansión titulan: "Recorte fiscal en la luz: reducir el impuesto especial, prorrogar la rebaja del IVA, mantener congelado el impuesto a la generación", "Pedro Sánchez: “Recortaremos beneficios extraordinarios de las eléctricas". Cinco Días: "Unicaja se suma al ajuste en la banca con más de mil salidas", "Telefónica activa la venta de su sociedad de torres en Reino Unido". El Economista publica: "Inditex logrará este trimestre el margen más alto desde 2012" y "Orange Bank va a remunerar depósitos al 0,5 % hasta 40.000 euros de ahorro".

En la prensa económica internacional, el Financial Times analiza qué puede pasar con el conflicto sobre Apple y Epic con la nueva novedad de Apple, el Iphone 13. En el Wall Street Journal presta atención al plan fiscal de los demócratas y dice que como porcentaje del PIB, la propuesta de los demócratas es la mayor subida de impuestos desde 1968.

La viñeta económica de hoy

La prensa deportiva, con Félix José Casillas

En Sevilla comienza esta tarde una nueva edición de la Champions que se abre con un partido entre el Sevilla y el Salzburgo, también fue allí donde anoche se celebró el último gol de la Liga. Anoche un gol de Canales para el Betis en el minuto 89 dio la victoria a los verdiblancos en Granada. El Elche ganó también en Getafe. El Barça por primera vez sin Messi, 17 años después recibe al Bayern de Múnich a las 21:00 de este martes.