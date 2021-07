La prensa analiza detalladamente la crisis de Gobierno y teoriza sobre la salida de Iván Redondo

LEER MÁS Los periódicos repasan la profunda crisis de Gobierno de Pedro Sánchez

Tras las siete preguntas de Rubén Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de la prensa nacional. En general, los periódicos de hoy analizan detalladamente la gran crisis de Gobierno de Pedro Sánchez. Los titulares de los diarios coinciden en que el nuevo hombre fuerte tras esta remodelación es Félix Bolaños. La Razón titula: "El PP negociará con Bolaños el CGPJ, pero ve muy difícil pactar" y El Mundo indica que "El nacionalismo celebra el alza de Bolaños y la caída de Calvo: ‘Habrá diálogo’". Sobre la despedida de los ministros destituidos, Zarzalejos dice hoy en El Confidencial: "Ay de los vencidos". También el ABC titula: "Ahora manda Bolaños", "Destacados cargos del PSOE y del Gobierno arropan al nuevo hombre fuerte del presidnete, en contraste con la soledad de Ábalos y las quejas de los ministros salientes".

Los periódicos ofrecen diferentes teorías sobre la razón por la que Iván Redondo ha abandonado La Moncloa. En un primer momento, gracias a los artículos de Carlos Cué y Fernando Garea, en El País y El Periódico de Cataluña, se instaló la idea de que le había echado un pulso al presidente al exigirle el ministerio de la presidencia. Hoy hay tres artículos, tres, que desmienten esa versión y dicen que fue el presidente el que le ofreció el cargo. Antonio Lucas de El Mundo narra el ritmo de vida de un jefe de gabinete como Redondo. En La Razón, Toni Bolaño cuenta: "Sánchez ofreció ser ministro a Redondo" y en El Español titulan: "Malestar en el entorno de Iván Redondo: él no pidió ser ministro, se lo ofreció Sánchez varias veces".

El mundo que no duerme, con Marta García Aller

Empezamos nuestro recorrido por Suecia, donde esta semana se levantan las pocas restricciones de aforo y distancia social, aprovechando que tienen el virus controlado. Todo lo contrario en Francia y Grecia, donde aumentan los controles. En ambos países se va a hacer la vacunación obligatoria para los sanitarios, como ya lo es en Italia desde hace meses. En Francia, además se va a pedir un certificado de vacunación o PCR negativa para entrar en restaurantes y lugares de ocio. Grecia también pedirá certificado Covid para entrar en cines y teatros. Además de frenar la variante Delta, se espera que necesitar el certificado para todo incentive la vacunación. Francia ha pasado de poner 400.000 vacunas al día en mayo a solo 150.000, porque mucha gente no quiere vacunarse. Para que os hagáis una idea, en España se ponen casi cinco veces más de dosis al día que en Francia, unas 700.000.

En Bélgica, un tercio de la población no quiere inmunizarse. Más interesante es lo que ha pasado en su vecino Países Bajos. No os sorprenderá que ante el rápido aumento de contagios por la variante Delta, que se ha multiplicado por 7, el Gobierno holandés haya decretado cierre de todos los locales a medianoche y suspenda el requisito de pedir test para discotecas porque no es eficaz y pase a decretar cierre completo. Lo extraordinario es que el primer ministro, Mark Rutte, ha reconocido que esto se debe a un error en la última desescalada y ha pedido disculpas por ello. El Gobierno reconoce que se precipitó al levantar las restricciones. Allí también los más afectados son los jóvenes, pero por lo menos el Gobierno se hace responsable.

En Corea del Sur, ante el aumento de casos de Covid, las autoridades han prohibido música como el Gangnam Style en los gimnasios. Además de las restricciones habituales, como el distanciamiento físico y la limitación de los desplazamientos, Corea del Sur ha añadido el requisito de que los gimnasios no pongan música con más de 120 pulsaciones por minuto (ppm) durante los ejercicios en grupo, como el aeróbic y el spinning. Las autoridades sanitarias afirman que la medida pretende evitar que se respire demasiado rápido o que se salpique de sudor a otras personas. Las nuevas normas coreanas también limitan la velocidad de las cintas de correr a un máximo de 6 km/h, prohíben el uso de duchas en los gimnasios y restringen los partidos de tenis de mesa a dos personas por mesa, entre otras medidas.

La prensa económica, con el profesor Rodríguez Braun

En Expansión, las ventas online de Inditex impulsarán el dividendo: Pablo Isla avanza su estrategia. Además, Ryanair recupera el liderazgo en junio a costa de Iberia y Bankinter abre a los minoristas sus fondos estrella para clientes vip. En Cinco Días, Sánchez moviliza 4.300 millones para el coche eléctrico y pide 19.700 al sector. Europa aparca la tasa digital por la presión de EE UU y el pacto del G20. En El Economista, publican que "La ministra Sánchez defiende la limitación de precios del alquiler". En la prensa económica internacional, el Financial Times nos habla de que el Banco Central Europeo se ponen de perfil y hablan de divisiones sobre la retirada de los estímulos. En Wall Street Journal, el propietario chino de TikTok congeló la OPV y habla de la catastrófica situación económica de Cuba.

La viñeta económica

La prensa deportiva, con Óscar Conde

En pleno mercado de fichajes, el Atlético de Madrid paga 35 millones de euros por el argentino Rodrigo de Paul. El mayor quebradero de cabeza tiene nombres y apellidos: Lionel Messi. Laporta necesita hacer hueco en la masa salarial del Barça para quedarse con Messi, aunque "lo de Messi progresa adecuadamente" dijo anoche Laporta. Quedan 10 días para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio donde 321 deportistas españoles buscarán tomar posesión de las medallas en Japón.