Los periódicos recogen las aspiraciones de Pedro Sánchez con el plan 'España 2050'

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. La prensa de hoy habla de las relaciones de España con Marruecos tras la crisis migratoria, aunque da mucha importancia a la presentación del plan 'España 2050' de Pedro Sánchez. En La Razón, la jefa de la diplomacia española anuncia que España no va a modificar su postura diplomática sobre la soberanía del Sáhara: “No habrá cambio de postura sobre el Sáhara y Marruecos”, dice el entrecomillado de La Razón sobre la entrevista con Arancha González Laya. Además, la ministra de Exteriores también asegura que Sánchez no ha hablado con Biden y explica la acogida de Brahim Ghali: “No hay parte de España ningún tipo de arrepentimiento”. Además, El País abre diciendo que Bruselas advierte a Rabat sobre las ayudas tras la crisis de Ceuta, y hay una cierta conciencia general de que Marruecos se ha equivocado estratégica y moralmente. El Mundo destaca que Marruecos engañó a los niños via redes, difundiendo que Cristiano Ronaldo iba a jugar en Ceuta, aunque su titular de apertura es otro: “Yolanda Díaz y la esposa de Sánchez amadrinan a la rival de CEOE”, pues intervienen hoy en la presentación de una nueva patronal alternativa a la tradicional en pleno pulso por la reforma laboral. Asimismo, en La Vanguardia comentan que Aragonès se propone culminar el procés y tiende la mano a PSC y comunes. Por otra parte, la prensa también destaca la presentación del plan ‘España 2050’, con reacciones que basculan entre la rechifla y el sarcasmo. En ABC señalan que Sánchez huye al 2050, presenta su agenda para la España de dentro de 30 años, se compara con Suárez y apuesta por una nueva Transición. Hoy se ocupa del tema Ignacio Camacho en una columna: “El presidente de la nación no puede hablar como uno de esos gurús de saldo que inundan Facebook con memes apócrifos y adagios paulocoheliano. Pobre concepto tiene de los ciudadanos un líder que se dirige a ellos con esa prosopopeya hueca, ese lenguaje de plástico, esas frases como de taza con emoticono, esos sobados aforismos de prontuario barato”. Además, Ignacio Varela también es muy crítico con la propuesta y hace un ejercicio de prospectiva: “Algunas de sus fundadas previsiones de futuro se volverán políticamente contra el Gobierno, al que pronto veremos adjurando de ellas o sacudiéndoselas clomo si fueran ocurrencias de otros”. El Confidencial abre con un titular en la línea que dice que Sánchez reclama pactos nacionales para 2050, a pesar de no forjar ninguno en 2021. Por su parte, El País defiende el ejercicio en un editorial y considera que la reflexión representa un ejercicio académico valioso, aunque no parece realista pensar que este documento pueda servir de base de un sano debate.

Marta García Aller nos traslada a Costa de Marfil, donde 22 personas han sido encarceladas por traficar con niños para trabajar en plantaciones de cacao. Unos 70 menores fueron rescatados de la plantación y un reciente estudio reciente estima que hasta 800.000 niños trabajan ilegalmente recogiendo cacao y que la pandemia ha empeorado la situación, porque, al no ir al colegio, son más vulnerables a las redes de trata. En solo dos años 2.000 niños han sido rescatados de estas plantaciones de cacao, porque la mayor parte del cacao que consumimos viene de Costa de Marfil, aunque también viene de Mali y de Burkina Faso. Además, viajamos a Ghana, donde las autoridades sanitarias están repartiendo vacunas con la ayuda de drones para llegar a las zonas de difícil acceso. Casi 900.000 ghaneses han sido vacunados ya, aunque el objetivo de vacunar a todos los adultos este año se está complicando desde que India frenó la exportación de vacunas.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, Santander planea sacar a Bolsa su división PagoNxt. Cellnex y Red Eléctrica se alían para competir con las 'telecos' por la red móvil rural. Telefónica reduce deuda al lograr vía libre a la fusión de O2 y Virgin. Además, hay un editorial de Expansión sobre el plan 'España 2050', que dice que es "una cortina de humo para disfrazar la realidad. La prospectiva puede ser muy útil cuando se pretende establecer lo que debe ser una hoja de ruta, pero se convierte en algo banal cuando se utiliza como señuelo político y como un entretenimiento de baja calidad para paliar el desgaste del Gobierno". En Cinco Días, Ribera quiere imponer una tasa ante el aluvión de proyectos renovables. En El Economista, la gran industria se une para frenar el céntimo verde.

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. El título de Liga se decide este sábado, con siete partidos el sábado, en los que se decidirá el campeón y los descensos. Si el Atlético vence al Valladolid, ganará el título, aunque el Real Madrid busca un tropiezo para repetir victoria. El Elche busca la salvación en casa ante el Valencia y el Huesca depende de sí mismo para mantener la categoría, que se jugará ante el Athletic. Además, esta noche tenemos un Levante-Cádiz. Este sábado también se irán muchos jugadores y entrenadores, como Zidane o Koeman, y con muchas dudas sobre otros habituales. Asimismo, el fin de semana también nos deja F1 en Mónaco, con el Giro de Italia sin españoles, con la búsqueda de la salvación en la ACB entre Bilbao y Estudiantes y con Hugo González, una medalla de oro y otra de plata en los europeos de natación.

Además, el profesor Rodríguez Braun nos deleita con el repaso lírico de la semana como cada viernes.