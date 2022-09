Las "diferentes sensibilidades" de Ayuso y Feijóo respecto al aborto

Sé que anoche escuchaste con gran atención el estreno de La Brújula de Rafa Latorre y su entrevista a Feijóo, igual que Rafa te escuchó entrevistar aquí a Ayuso por la mañana. Lo que no me quedó claro es si los dos líderes del PP se habrán escuchado entre sí, al menos en lo relativo al aborto.

El oyente de Onda Cero de la mañana oyó aquí a Ayuso dejar claro que a ella le parece bien que, tal y como dice ahora la ley, una mujer mayor de 16 años que tenga claro que quiere abortar pueda hacerlo, sin permiso paterno, alegando que no se puede obligar a una chica de esa edad a seguir adelante con un embarazo contra su voluntad. Déjame aclarar que esa edad, los 16, es la edad legal en España para tomar decisiones sanitarias sobre tratamientos médicos, también la edad legal para casarse. Así que sobre esto nada que objetar. Pero ese, ese era el PP de por la mañana.

Ayuso defiende que la decisión final de abortar sea de la menor: "Si lo tiene claro, no puedes obligarla"

El PP de por la noche, el de Feijóo, fue mucho más esquivo al preguntarle Latorre sobre el aborto. Reconoció que la ley de plazos, la que el PP tiene recurrida ante el Constitucional desde hace 12 años, ya es lo habitual en Europa. Y sobre la necesidad o no del permiso paterno a los 16, Feijóo solo aclaró que en su partido hay ‘distintas sensibilidades’, aunque a él le parece evidente que si una embarazada de 16 quiere tener el bebé los padres no puedan obligarla a abortar. Ahí sí reconoce Feijóo la autonomía de las adolescentes a decidir sobre su cuerpo. Pero sobre el caso opuesto, el de obligarla a ser madre sin quererlo, que es sobre lo que Ayuso habló claramente, él no se pronunció. Para Feijóo eso solo son “posiciones personales” dentro del partido.

¿Moraleja?

Las divisiones internas en otro partido son incoherencias, las del tuyo se llaman ‘distintas sensibilidades’.