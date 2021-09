La falsa agresión homófoba en Madrid acapara las portadas de los diarios

Tras las siete preguntas de Rubén Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de la prensa nacional. La mayoría de periódicos apuntan al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska por la utilización política de la agresión brutal de carácter homófobo que ha resultado ser falsa. La Razón titula: "El falso delito de odio desinfla la campaña contra PP y Vox" y su editorial habla de "Oportunismo falaz con la violencia" y añade que "la búsqueda a ultranza del rédito político acaba por insensibilizar a la sociedad". En El Mundo: "La falsa agresión homófoba deja en evidencia al Gobierno" y pide la dimisión de Marlaska en su editorial: "El ministro debe pedir perdón y dimitir". Además, la paralización de la ampliación de El Prat también acapara los titulares de la prensa. Titula El País: "El Gobierno para la inversión en El Prat por los recelos de la Generalitat"

La prensa internacional, con Marta García Aller

Marta García Aller se quita el sombrero ante la Universidad de Harvard, que ha elegido por unanimidad como líder religioso a un capellán que afirma no creer en Dios. Greg Epstein, de 44 años, se declara ateo y se describe como “rabino humanista”. Epstein sostiene que es Dios quien es una creación humana y no a la inversa y para ser bueno con el prójimo no hace falta creer en Dios. La organización de capellanes de la prestigiosa Universidad de Harvard ha elegido a este ateo como su presidente, y será el encargado de coordinar a los 40 capellanes que hay en el campus de las comunidades cristiana, judía, hindú, budista entre otras religiones.

Por el contrario, hoy toca correr a gorrazos a los talibanes por prohibir el deporte femenino. Aunque mejor que yo correrían las afganas aletas, o mejor, que les corran a gorrazos las afganas del equipo de hockey o las de cricket con sus palos, o las afganas boxeadoras o las de taekwondo. Las que siguen en afganistán ya no podrán practicar deporte porque los talibanes no lo consideran apropiado ni necesario que a las mujeres se les vea la cara y el cuerpo. Tampoco deben de querer que se les vean las ideas, porque los talibanes han prohibido también las manifestaciones de mujeres ante el eco que estaban teniendo sus protestas reclamando derechos. Solo autorizarán protestas que tengan lemas que cuenten con su aprobación.

También, a los cinco detenidos por suplantar a las víctimas del derrumbe del edificio de Miami y cargarles compras de bolsos y zapatos de lujo en sus tarjetas de crédito; y a Rodrigo Duerte, presidente de Filipinas, al que como la Constitución filipina le prohíbe presentarse a un segundo mandato va a presentarse a las próximas elecciones como vicepresidente. Sus críticos le acusan de querer aferrarse al poder. No está claro que como vicepresidente conservara la inmunidad que le salva de que la Corte Penal Internacional lo juzgue por las más de 7.000 personas asesinadas en sus primeros seis meses de mandato en lo que llamó guerra contra las drogas.

La prensa económica, con el profesor Rodríguez Braun

Carlos Rodríguez Braun hace un repaso por los principales titulares económicos. En Expansión, "IFM plantea recortar el dividendo de Naturgy", "Desigual propone a sus empleados la semana de 4 días" y "Los vendedores de lotería quieren dar servicios bancarios". En Cinco Días publican: "Inditex y Mercadona, y Roig e Isla, lideran el ranking reputacional de empresas y gestores" y "Calviño condiciona la prórroga de los ERTE a que CEOE acepte el SMI". El Economista: "La empresa costeará el 90 % del alza de cotización que prepara Moncloa" y "El sector energético desconfía del Gobierno para bajar la luz".

En la prensa económica internacional, el Financial Times publica que Janet Yellen ha advertido que el Tesoro americano se puede quedar sin dinero si el Congreso no le aumenta el margen de deuda. En el Wall Street Journal informan de que el Bitcoin se estabiliza después de caer ayer un 17%. También, en un artículo James Mackintosh advierte que si la gente no puede atesorar dinero físico, resulta más sencillo recortar los tipos de interés por debajo de cero. Y Kenneth Rogoff en un artículo sobre James Glassman y Kevin Hassett, quienes predijeron, a finales de los 90, que Dow Jones iba a llegar al 36.000 a largo plazo. Este verano el Dow ha cerrado por encima de 35.000 por primera vez.

La viñeta económica de hoy

La prensa deportiva, con Félix José Casillas

Félix José Casillas repasa los principales titulares de la prensa deportiva. Ayer Grecia tumbó a Suecia y España marcó su territorio en el Grupo B de clasificación para el mundial con una victoria contra Kosovo (0-2). Luis Enrique reconoció que el partido "había sido un parto" y que el pase todavía no está asegurado. En los medios titulan: "España sufre", "España resopla" o "Partido mediocre". Mundo Deportivo lleva en portada: "Muchas Grecias", puesto que se celebraron más los goles griegos que los españoles. También el Real Madrid femenino se clasificó por primera vez para a fase de grupos de la Champions tras vencer contra el Manchester City. El lunes estará en el sorteo junto al Barcelona, y el Levante cayó eliminado en Lyon.