Los modernitos

Nanísimo descubre en Más de uno el gadget que analiza tu caca y Alsina lo celebra: "Por fin"

En la sección más joven de Más de uno, Emilio Doménech ha traído una noticia bastante curiosa para la luz verde de su semáforo, el anuncio de la compañía Kholer de un nuevo dispositivo para sus inodoros.

Como ya es costumbre en las mañanas de los miércoles de Más de uno, Irene Ramírez y Emilio Doménech han traído un soplo de aire joven al programa con las noticias y los eventos que más interesan a la generación Z y Milenial. Emilio ha encendido las tres luces del semáforo de WATIF para destacar tres noticias de la semana, el color verde correspondería con una noticia positiva, el rojo negativa y el ámbar abierta al debate.

La noticia verde la ha protagonizado el nuevo producto que ha lanzado la compañía de mobiliario de baños Kholer, un gadget capaz de analizar heces y determinar a partir de su estado si existe algún indicador negativo para tu salud, como deshidratación o falta de nutrientes. Alsina ha mostrado interés por las prestaciones del nuevo producto, "yo lo celebro".

El color ámbar ha sido para la tendencia del 'Lock-In' y su versión maximizada, 'Great Lock-In', un reto de encerrarte en ti mismo y priorizarte para conseguir tus metas, sin embargo, esta tendencia puede obligarnos a buscar un rendimiento constante y ser productivos también en nuestros periodos de descanso.

El destello rojo, o negativo de esta semana, es el mal futuro que le depara a la Wikipedia debido a la caída de usuarios humanos que visitan a la plataforma en un 8%. Esto es causa de los resúmenes que hacen de ella los chatbots de inteligencia artificial, además algunos magnates, como Elon Musk, están atacando directamente a la plataforma para beneficiar de esta manera a sus propias IA.

Irene, por su parte, ha realizado este miércoles un repaso de la terminología millennial sobre el nacimiento de los bebés: 'baby shower', 'gender reveal' o 'nesting party' una serie de festividades que ya se están volviendo tradiciones entre las madres y padres más jóvenes. Como siempre, Irene ha salido a la calle para preguntar a los más mayores cuál es su opinión al respecto y el consenso positivo ha sido generalizado.

