Nanísimo descubre en Más de uno el gadget que analiza tu caca y Alsina lo celebra: "Por fin"

Como ya es costumbre en las mañanas de los miércoles de Más de uno, Irene Ramírez y Emilio Doménech han traído un soplo de aire joven al programa con las noticias y los eventos que más interesan a la generación Z y Milenial. Emilio ha encendido las tres luces del semáforo de WATIF para destacar tres noticias de la semana, el color verde correspondería con una noticia positiva, el rojo negativa y el ámbar abierta al debate.

La noticia verde la ha protagonizado el nuevo producto que ha lanzado la compañía de mobiliario de baños Kholer, un gadget capaz de analizar heces y determinar a partir de su estado si existe algún indicador negativo para tu salud, como deshidratación o falta de nutrientes. Alsina ha mostrado interés por las prestaciones del nuevo producto, "yo lo celebro".

El color ámbar ha sido para la tendencia del 'Lock-In' y su versión maximizada, 'Great Lock-In', un reto de encerrarte en ti mismo y priorizarte para conseguir tus metas, sin embargo, esta tendencia puede obligarnos a buscar un rendimiento constante y ser productivos también en nuestros periodos de descanso.

El destello rojo, o negativo de esta semana, es el mal futuro que le depara a la Wikipedia debido a la caída de usuarios humanos que visitan a la plataforma en un 8%. Esto es causa de los resúmenes que hacen de ella los chatbots de inteligencia artificial, además algunos magnates, como Elon Musk, están atacando directamente a la plataforma para beneficiar de esta manera a sus propias IA.

Irene, por su parte, ha realizado este miércoles un repaso de la terminología millennial sobre el nacimiento de los bebés: 'baby shower', 'gender reveal' o 'nesting party' una serie de festividades que ya se están volviendo tradiciones entre las madres y padres más jóvenes. Como siempre, Irene ha salido a la calle para preguntar a los más mayores cuál es su opinión al respecto y el consenso positivo ha sido generalizado.