Monólogo de Alsina: "Sánchez se ha buscado una ronda de visitas para que parezca que a Torra se le trata como a uno más"

No sólo es noticia que el presidente de gobierno (este presidente de gobierno) dé una entrevista. Es una gran noticia porque prueba que, para el presidente, dejarse entrevistar no es una astuta maniobra interesada cuando está en campaña electoral, es también una obligación democrática que asume con responsabilidad y buen ánimo.

Bien es verdad que en campaña daba tres entrevistas al día para poner como un trapo a Pablo Iglesias, a Torra y a Esquerra Republicana, y ahora ha dado la primera en tres meses y medio para cantar las maravillas de dialogar y dialogar y seguir dialogando con todos ellos.

¿Qué dijo Sánchez en su esperada reaparición como entrevistado?

Lo que más rato dijo es que la derecha es lo peor de lo peor y crispa muchísimo. No como él, ¿verdad?, que siempre trató a Rajoy, a sus fiscales generales y a sus ministros de Justicia con guante de seda. Y lo que más empeño puso en aparentar es que su labor como gobernante empieza ahora. El año y medio de antes se ve que no ha existido. Él viene a corregir todo lo que estropeó Rajoy. Lo que aún no sabemos es por qué no lo ha corregido en los dieciocho meses que ya ha estado gobernando. Con la misma mayoría parlamentaria, por cierto, que ahora le ha hecho presidente de nuevo. Hoy, por cierto, el consejo de ministros va a aprobar la subida del 2% en el sueldo de los funcionarios. La subida que pactó con los sindicatos el malvado gobierno de la derecha marianista en 2018. Se acordará Montoro. Se acordará él, porque Sánchez no se acuerda.

Quitando la parte de oposición a la oposición, los 45 minutos de entrevista se que dan en diez.

¿A qué no quiso responder el presidente?

· Primero, a qué diablos significa desjudicializar el conflicto. Seguimos sin saber qué es. No hay manera.

Esto lo dice el presidente que ya se reunió con Torra en Pedralbes hace año y pico (ya estaba, por tanto, el asunto en el ámbito político) pero que entonces no empleaba esta expresión que para el independentismo significa otra cosa, que es ce-rrar los procedimientos judiciales abiertos. Nadie dejó en manos del Supremo la solución a nada, ni siquiera él, que veía una rebelión como en piano en el comportamiento de Junqueras.

· Segunda pregunta que no respondió el presidente: qué fue de su promesa de volver a meter en el código penal la convocatoria de referéndums ilícitos.

Tercero, ¿qué habría dicho él si Rajoy hubiera hecho fiscal general del Estado a su ministro de Justicia?

La pregunta era ¿qué habría dicho usted de Rajoy? El presidente no responde. Censura al PP por criticar un nombramiento sin esperar a ver cómo lo hace el nombrado. Y entonces Ana Blanco tira de memoria histórica y le recuerda que...

Y luego ya le explica el presidente, un poco paternalista, a la periodista que éste es un debate artificial porque no hay duda alguna de que la fiscal será independiente porque bien claro está en el estatuto del ministerio fiscal. Ése que él mismo, cuando le entrevistó Íñigo Alfonso, no debía de haber leído. Y que el ministro de Consumo Garzón haría bien en leerse hoy mismo para salir del charco en el que el domingo casi naufraga.

Bueno, ¿y a qué sí respondió el presidente? Pues a una pregunta que no dio tiempo a hacerle porque ya llevaba él el anuncio preparado para soltarlo. Que en dos semanas se reúne con Joaquim Torra. Y que será en Barcelona. Pedralbes II. Pedralbes II y operación camuflaje II. Si el día que le llamó se inventó una ronda de llamadas a todos los presidentes autonómicos (¡hasta el del Melilla, como escribió indignada Pilar Rahola), ahora se ha buscado una ronda de visitas que le llevará hasta cada una de las capitales de las 17 autonomías y las dos ciudades autónomas. (Va a reventar la tarjeta de puntos del Falcon). Así parece que a Torra se le trata como uno más. Aunque no se le trate como tal.

Y de la cosa económica, pues que hay que desbloquear y desbloquear y desbloquear y así habrá presupuestos nuevos y un mundo de luz y de color. Como los Presupuestos no se los garantiza Esquerra, pues apela el presidente a los demás gru-pos. A todos los grupos. Ahora ya puede darse por aludido Bildu porque se ha sentado precedente en Navarra.

El gobierno socialista de la comunidad celebró que, al cabo de una negociación muy apreciada por ambas partes, ha alcanzado un acuerdo con el partido Bildu para la aprobacion de los Presupuestos de este año. Ya lo dijo la consejera de Ha-cienda socialista.

Con tal de aprobar los Presupuestos, qué más da con quién se pacten y lo que se le diga. Huelga recordar –-ya para qué— aquellos tiempos en que el máximo líder socialista se indignaba cuando acusaban a su partido de haber negociado con Bildu. Y aunque huelgue, lo recordamos.

El gobierno declarará hoy la emergencia climática. No se asuste, no va a pasar nada. Nada cambia en su vida cotidiana de madrugones, viento y un frío que tira de espaldas. Lo de la emergencia climática es una forma de decir que España asume que no hay tiempo que perder para frenar el calentamiento del planeta. Ya declaró la emergencia el Parlamento Europeo, la semana pasada la declaró Barcelona, lo raro a estas alturas es que la coalición progresista no la hubiera declarado.

La emergencia climática es lo que lleva meses reclamando Greta que se declare. Es verdad que también reclama que los gobernantes dejen de usar el avión para ir a todas partes y hoy Sánchez se plantará en Davos volando. Si consigue por fin hacerse un selfie con Greta no se extrañe de que la joven le reproche su afición desmedida por el Falcon. Falcon pa aquí, Falcon pa allá.

A la espera de las medidas que nos anuncia la vicepresidenta de emergencia, señora Ribera, de lo que va a tener que ocuparse ya mismo el gobierno es de los daños causados por la borrasca Gloria en el Mediterráneo. En Murcia, por ejemplo. En el Mar Menor, por ejemplo. Castigado otra vez por las lluvias, las riadas y el tremendo oleaje en mar abierto. Tiene el gobierno de Sánchez el compromiso de trabajar, junto con el gobierno murciano, por la recuperación del Mar Menor, por mucha alergia que le produzca el gobierno, legítimo, de la región murciana al ser de derechas y apoyado por Vox en el Parlamento.

Repite el gobierno ya cada día que o recula el gobierno murciano en lo del pin o le lleva al Constitucional por vulnerar los derechos de los niños. De momento estamos en la fase amago, que es la fase mantengamos vivo el debate. O te rindes o saco el palo.

Esto, el gobierno. En el otro lado tenemos a Abascal, que en ocasiones ve niños adoctrinados en juegos eróticos...y Pablo Casado, que lo que ve son niños chivatos denunciando a sus padres por no dejarles ir a las clases de educación afectivo sexual, que dice la presidenta navarra.

La juez Victoria Rosell, inminente alto cargo del gobierno en la cuota morada, se permitió ayer una ironía que le salió regulera. Lo que quiso decir es que antes de los tribunales existe la vía administrativa para emplazar a un gobierno autonómico a que cumpla las normas. Y sería paradójico que hubiera que aplicarle el 155 a un gobierno del PP, que impulsó la aplicación del 155 en Cataluña precisamente por negarse a cumplir las leyes.

Lo del discurso anticatalanista da para hacérselo mirar otro día: ¿el discurso anti independentista, o anti ilegalidades independentistas es anticatalanista? No parece. Salvo en la cabeza de Torra, que no es la de Victoria Rosell afortundamente para ella. Pero si lo que la señora Rosell está admitiendo es que el 155 es un procedimiento perfectamente legal para hacer entrar en vereda a un gobierno autonómico insumiso, pues tiene razón. Sólo falta que ahora se lo explique a su jefe de filas, el vicepresidente morado que ahora pisa moqueta.

